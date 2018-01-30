وخرجت الكثير من الشائعات في الأونة الأخيرة، تشير إلى اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني، من ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي البالغ من العمر 24 عاماً، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.



ونشر ماورو إيكاردي صورة على إنستغرام تزيد النكهنات حول رحيله إلى ريال مدريد وبها كلمات قائلاً: "النضج ه

و أن تكون قادرًا على أن تقول وداعًا".ووفق موقع "سبورت 360" لم يتوقف الأرجنتيني ماورو إيكاردي عند ذلك، بل نشر نفس الصورة على حسابه بـ"توي

تر".جدير بالذكر أن ماورو إيكادري من أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الجاري، بعد أن سجل مع نادي إنتر ميلان 18 هدفاً في بطولة الدوري الإيطالي.