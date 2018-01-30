وقال بيكيه الذي سيكون قضى 14 عاما مع الفريق مع نهاية عقده"أنا سعيد باحتفالي بتمديد عقدي لأن هذا منزلي ومنذ عودتي إلى الفريق وأنا أرغب في ختام مسيرتي هنا".



وبدأ بيكيه مسيرته في صفوف ناشئي برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2004 لكنه عاد إلى نو كامب بعد ذلك بأربع سنواتو شارك منذ ذلك الوقت في أكثر من 250 مباراة في الدوري.



وأبلغ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مؤتمرا صحفيا "هذا يوم استثنائي. جيرار بيكي يملك خبرة كبيرة وهو مشجع لبرشلونة منذ مولده ودعونا نتمنى أن يستمر في حصد الألقاب. المفاوضات كانت سهلة للغاية".

وأشار بيكي في تصريحات لموقع النادي الرسمي على الانترنت إلى أنه لم يفكر في الرحيل عن الفريق.

وقال "أرى نفسي بقميص برشلونة فقط. لو لم أمدد تعاقدي مع الفريق كنت سأتوقف عن اللعب لأنني ألعب كرة القدم فقط لأنني مع برشلونة".



وفاز بيكيه مع برشلونة بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال وستة في الدوري بالإضافة إلى كأس ملك اسبانيا خمس مرات وكأس السوبرالاوروبية في مناسبتين وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.