وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 108-108 قبل 34.7 ثانية من النهاية، لكن غايلين براون سجل رمية ثلاثية ليمنح سيليتكس التقدم.



وقلص جامال موراي الفارق إلى نقطة واحدة قبل 28.1 ثانية من النهاية. وأهدر الفريقان الفرص، ليحافظ سيلتيكس على انتصاره 36 هذا الموسم وصدارة القسم الشرقي.

وتقدم سيلتيكس بفارق 20 نقطة في منتصف الربع الثاني، لكن دنفر انتفض ونجح في التقدم بست نقاط في أول دقيقتين من الربع الأخير.

وحافظ سيلتيكس على هدوئه، ليستعيد التقدم مرة أخرى بفضل تألق إيرفينغ.

وأنهى جيسون تيتوم لاعب سيلتيكس المباراة مسجلا 20 نقطة، فيما كان نيكولا يوكيتش الأكثر تسجيلا في صفوف ناغتس برصيد 24 نقطة، بالإضافة إلى استحواذه على 11 كرة مرتدة.

وحقق ميلووكي باكس فوزه الرابع على التوالي بتغلبه 107-95 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز. وفاز ميامي هيت 95-88 على دالاس مافريكس وممفيس غريزليز 120-109 على فينكس صنز.