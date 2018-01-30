وهبط سهم "آبل" بنسبة 2 في المائة ليسجل 168.13 دولار ليسجل أسوأ أداء في "داو جونز".وخلال نفس الفترة، تَأَخَّر مؤشر "داو جونز" بنحو 0.2 في المائة ليسجل 26558.8نقطة، بعد أن سجل مستوى قياسي في ختام تعاملات الأسبوع السابق.

وواجه سهم الشركة الأميركية أزمات قوية بعد أن أظهرت تقارير صحفية أن آبل تنوي تخفيض إنتاجها من "آيفون x" إلى 20 مليون وحدة خلال الربع الأول من العام الجديد.وأعلنت أبل عن خطط لتصنيع 40 مليون وحدة من هاتف "آيفون x".



ومن المتوقع أن تحافظ "آبل" على هدف إنتاج إجمالي قدره 30 مليون وحدة من الإصدارات الأقل سعرًا.