وقالت مصادر عسكرية، الثلاثاء، إن قوات الجيش الوطني صدت هجوما كبيرا للحوثيين على جبل أضيق، وقتلت ما لا يقل عن 30 مسلحا حوثيا، بالإضافة إلى جرح العشرات.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما معاكسا، وسيطرت على مواقع جديدة قبالة جبل أضيق. وكانت قوات الجيش قد حررت جبل أضيق منذ يومين، وتقدمت باتجاه مركز مديرية كتاف البقع.

معارك في تعز

من جانب آخر، تواصلت المعارك بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية في عدة جبهات في مدينة تعز جنوبي البلاد. وشهدت الجبهة الشرقية والشمالية والغربية معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة.

ودارت مواجهات عنيفة في المناطق القريبة من تلة السلال شرقي المدينة، التي تعرضت والمناطق المحيطة بها لغارات من طائرات التحالف العربي.

كما جرت اشتباكات عنيفة في عصيفرة والزنوج ومحيط معسكر الدفاع الجوي شمالي المدينة، وأسفرت المواجهات والغارات عن مقتل أكثر من 14 مسلحا حوثيا.

إفشال محاولة تسلل

وفي سياق متصل، أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية من مديرية دمنة خدير نحو مواقع الجيش الوطني في أطراف مديرية الصلو، حنوب شرقي تعز، والتي استعادت القوات الشرعية السيطرة عليها.



وقالت مصادر ميدانية، إن محاولة تسلل مسلحي ميليشيات الحوثي نحو مواقع الجيش في نقيل الصلو، كانت عبر منطقة حريم.

ودفع الحوثيون بتعزيزات من مديرية خدير باتجاه الصلو، بهدف استعادة المديرية، خوفا من تقدم القوات الشرعية وقطعها خط تعز-لحج.