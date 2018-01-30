ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سيلتر (24 عاما) دخلت هي وشقيقتها في مشاجرة لفظية مع طاقم الطائرة قبل دقائق من الإقلاع من ميامي إلى نيويورك، ليلة السبت.

ويعود سبب النزاع إلى تأخر الرحلة لمدة 90 دقيقة بسبب مشاكل تقنية، فوقفت سيلتر للبحث عن غرض ما في الخزانة العلوية، الأمر الذي جعل إحدى المضيفات تطلب منها العودة إلى مقعدها والجلوس.

فرفضت العارضة الأميركية الانصياع لهذا الأمر، فسألتها المضيفة ما إذا كانت ترغب في مغادرة الطائرة، فأجابت ساخرة "نعم أرغب في ذلك".

ونشر أحد الركاب مقطع فيديو على حسابه في "تويتر" يظهر لحظة توجه أفراد الأمن والطائرة صوب الراكبة وأختها لمطالبتهما بالمغادرة.

وقالت العارضة، التي تتوفر على أكثر من 11 مليون متابع على إنستغرام، في مقابلة مع برنامج "صباح الخير أميركا" إن الأمر كان "مرعبا فعلا"، وأضافت "توجه 5 ضباط نحوي وطلبوا مني أنا وأختي مغادرة الرحلة".

وأضافت "يجب على الخطوط الأميركية أن تعامل الركاب بشكل مختلف".

وذكر البرنامج أن الخطوط الأميركية حجزت للعارضة وأختها في فندق للمبيت فيه لمدة ليلة، إلا أنها رفضت العرض.