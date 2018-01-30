ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، إلا أن شبكة "سكاي سبورت" أكدت أن قيمة عقد الشراء في حال رغب النادي الإنجليزي في شراءه، وهي 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وسيرتدي جبر (29 عاما) الرقم 16 مع فريقه الجديد، وسيكون شراكة دفاعية مصرية مع النجم الآخر للفريق الإنجليزي أحمد حجازي، وهو نفس الثنائي الذي سيخوض منافسات كأس العالم القادمة في روسيا 2018.

ووفقا لموقع "سبورت 360"، قال المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي، إن النادي كان يتابع علي جبر منذ بطولة أفريقيا السابقة في الغابون، والذي قدم فيها أداء رائعا مع حجازي حتى وصل المنتخب المصري إلى نهائي البطولة.

وأضاف أنهم قرروا التعاقد معه، بعد تقديم حجازي أداء جيدا منذ بداية الموسم الحالي.

وبذلك يصبح عدد اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز "بيرميرليغ" خمسة، فبالإضافة إلى جبر وجحازي، هناك نجم ليفربول محمد صلاح، ورمضان صبحي في ستوك سيتي، ومحمد النني في أرسنال.

وإضافة إلى هؤلاء يلعب 3 مصريين آخرين في أندية إنجليزية في المستويات الأدنى هم أحمد المحمدي في أستون فيلا، وسام مرسي في "ويغان أثليتيك"، وآدم العبد في "ويكم ووندررز".