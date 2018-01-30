وأورد الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي أن "الهدف هو إنشاء لواء إقليمي واحد مهمته تنسيق نشاطات مكافحة الإرهاب".

وأضاف الموقع أن الجيش والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي سيعملون خلال العامين القادمين على تحسين التنسيق على امتداد الجدار الإسرائيلي الذي يحيط بالمدينة من جهات ثلاث.

وبعد ذلك سيتولى لواء الجيش الموحد مسؤولية قرى الضفة الغربية المحتلة الواقعة مباشرة شرقي الجدار، وتشمل بلدتي أبوديس والعيزرية.

وذكرت صحيفة هآرتس أن التغييرات ستشمل أيضا المناطق الفلسطينية داخل حدود مدينة القدس، مثل مخيم شعفاط وكفر عقب.

وقال الجيش إن ضباطا كبار كانوا يعملون على الخطة خلال العام الماضي.