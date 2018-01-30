وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد للصحفيين في قمة للاتحاد "ينبغي أن نتحرك ضد هؤلاء الذين يواصلون قتل مواطنيهم المسالمين ويفلتون من العقاب".

وانزلق جنوب السودان الغني بالنفط إلى أتون الحرب الأهلية في عام 2013 عندما اشتبكت قوات موالية للرئيس سلفا كير مع جنود يؤيدون نائبه آنذاك ريك مشار.

وتعرضت اتفاقات لوقف إطلاق النار للانتهاك مرارا، وفي الأسبوع الماضي دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة وفريق مراقبة وقف إطلاق النار المدعوم دوليا إلى فرض عقوبات على الزعماء المحرضين على العنف.

ويخضع مشار حاليا للإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا التي سافر إليها للعلاج عقب إصابته.

ولم يحدد رئيس المفوضية ما إذا كان الاتحاد الأفريقي يشير إلى حظر سفر أو تجميد أصول أو حظر أسلحة وجميعها خيارات يجري بحثها.