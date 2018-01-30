وسافر اللاعب البالغ عمره 25 عاما والذي خاض 36 مباراة مع البرازيل إلى لندن للخضوع للكشف الطبي والاتفاق مع توتنهام قبل أن يكمل انتقاله مقابل 25 مليون جنيه استرليني (35.18 مليون دولار).

واجتمع لوكاس الذي من المتوقع أن يمتد عقده لثلاث سنوات ونصف مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم اخر مع ماوريسيو بوكتينيو مدرب توتنهام ودانييل ليفي رئيس النادي.

وبدأ اللاعب البرازيلي مسيرته في ساو باولو وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير كانون الثاني 2013 مقابل 33.5 مليون جنيه استرليني.

وشارك في 150 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وساهم في فوز باريس سان جيرمان بأربعة ألقاب في الدوري وثلاثة في كأس فرنسا.