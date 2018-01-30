وينتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين يوم الأربعاء المقبل تمهيدا لتلقي الطعون والاعتراضات.

وقال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى إنه حصل على تزكية 24 برلمانيا مستقلا للتقدم بأوراق ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك قبل ساعات من إغلاق الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها الاثنين.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.