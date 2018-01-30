وتعرض آندرو ماكابي في الأشهر الأخيرة لانتقادات متكررة من قبل ترامب ومسؤولين جمهوريين يتهمونه بأنه قريب من الديموقراطيين.

واستقالة ماكابي فورية المفعول لكن سيبقى اسمه على سجل موظفي الشرطة الفيدرالية حتى آذار/مارس لأسباب إدارية كما ذكر المصدر لفرانس برس.

وانتقد ترامب علنا وزير العدل جيف سيشنز لعدم إقالته اندرو ماكابي عندما كان مديرا مؤقتا.

واتهم الرئيس ماكابي بأنه صديق للمدير السابق لإف بي آي جيمس كومي الذي أقاله. واتهم زوجة ماكابي بأنها على اتصال بهيلاري كلينتون منافسته السابقة في الاقتراع الرئاسي.