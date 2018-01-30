وتظهر مقاطع الفيديو والصور احتجاج هؤلاء النسوة في مواقع منفصلة بطهران وأصفهان.

وأكد مسعود سرابي الذي شهد أحد الاحتجاجات الاثنين صحة مقطع فيديو تم تصويره في شارع انقلاب في طهران. وبدت المقاطع الأخرى صحيحة.

ويبدو أن النساء تقتفين أثر المحتجة البالغة من العمر 31 عاما التي تم تعريفها باسم ويدا موحد، التي خلعت غطاء رأسها في الشارع نفسه في ديسمبر / كانون أول. وتم اعتقالها لبضعة أسابيع ثم أطلق سراحها.

ويمكن سجن النساء اللاتي يظهرن شعورهن علنا لمدة تصل إلى شهرين مع غرامة يبلغ قدرها 25 دولارا.