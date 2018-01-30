ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1342.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 1905 بتوقيت غرينتش، بينما نزل المعدن في تسوية العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير شباط 11.80 دولار، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 1340.30 دولار للأوقية.

وارتفع المعدن أكثر من ثلاثة بالمئة منذ بداية الشهر الحالي بعدما اختتم ديسمبر كانون الأول على أداء قوي، ولامس أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2016 الأسبوع الماضي عند 1366.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وترجع قوة الذهب إلى حد كبير لانخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أقل مستوى في ثلاثة أعوام. وأدى تعافي العملة الأمريكية، بعدما منيت بخسائر على مدى ستة أسابيع متتالية، إلى هبوط المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 17.19 دولار للأوقية. وكان المعدن صعد 2.3 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أكبر زيادة بين المعادن النفيسة الرئيسية.

وانخفض البلاتين، أفضل المعادن النفيسة أداء منذ بداية العام الحالي، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1007.80 دولارات للأوقية بعدما نزل 0.3 بالمئة الأسبوع الماضي ليمنى في أول خسارة أسبوعية خلال سبعة أسابيع.

ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1087.90 دولار للأوقية مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع.