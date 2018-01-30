وسجل ويغان هدفا وحيدا ليخطف الفوز من سيتي ويرفع الكأس رغم أنه هبط من الدوري الممتاز في ذلك الموسم.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على هدرسفيلد تاون أو برمنغهام سيتي فريق الدرجة الثانية بينما يستضيف تشيلسي، الذي خسر أمام أرسنال في نهائي 2017، فريق هال سيتي.

وسيلتقي وست بروميتش ألبيون وساوثامبتون في مواجهة بين منافسين من الدوري الممتاز بينما يلعب شيفيلد يونايتد المنتمي للدرجة الثانية في ضيافة ليستر سيتي.

وسيتقابل برايتون آند هوف البيون مع كوفنتري سيتي بطل الكأس عام 1987.

وإذا فاز توتنهام على نيوبورت كاونتي، أقل الفرق تصنيفا في النسخة الحالية، في مباراة إعادة الدور الرابع فانه سيحل ضيفا على ميلوول المنتمي للدرجة الثانية أو روتشديل المغمور.

وسحق توتنهام منافسه ميلوول 6-صفر في دور الثمانية الموسم الماضي.

وسيلتقي شيفيلد وينزداي مع نوتس كاونتي أو سوانزي سيتي المتعثر في الدوري الممتاز.

وستقام المواجهات بين 16 و19 فبراير شباط.