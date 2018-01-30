وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في مارس آذار على انخفاض قدره 1.06 دولار، أو ما يعادل 1.5 بالمئة، إلى 69.46 دولار للبرميل بعدما كانت قد ارتفعت لأعلى مستوى خلال الجلسة عند 70.64 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، في التسوية إلى 65.56 دولار للبرميل.

كانت موجة ارتفاع أسعار النفط تلقت دعما من تسجيل الدولار تراجعا أسبوعيا على مدار ستة أسابيع على التوالي. والعملة الأميركية متجهة إلى الهبوط ثلاثة بالمئة هذا الشهر.

والنفط مقوم بالدولار الذي من شأن انخفاضه تعزيز الطلب على الخام من قبل المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة منذ يوم الجمعة.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة من الخام بأكثر من 17 بالمئة منذ منتصف 2016 ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل قريبا.