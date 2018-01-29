يأتي التقدم الجديد للشرعية في اليمن بالتوازي مع تصريحات للمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، الاثنين، أفاد فيها بالتقدم في جبهات البقع بمحافظة صعدة، وتعز، والجبهة الغربية من البيضاء.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت مقتل أكثر من 16 من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين في تعز، بمواجهات مع قوات الشرعية وغارات مقاتلات التحالف العربي.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن من بين القتلى شقيق محافظ لحج وهو قيادي ميداني نصبه المتمردون الحوثيون.

كما دارت اشتباكات في الجهة الشرقية لتعز، حيث تسعى قوات الشرعية إلى السيطرة على تلة السلال، وهي موقع تتمركز فيه ميليشيات الحوثي، تطل من خلاله على القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات.