وتعرضت دائرة الإيرادات الهولندية إلى هجوم مشابه، استمر فترة وجيزة، قبل أن تستعيد خدماتها سريعا، وفقا لمتحدث باسمها.

وتعرض أبرز مصرف هولندي (آي إن جي) إلى هجوم لحجب الخدمة، مساء الأحد، بينما تعرض ثالث أكبر مقرض "إيه بي إن أمرو" إلى ثلاثة هجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسبعة خلال الأسبوع الماضي، وفقا لما أفادت وسائل إعلام هولندية.

وأفاد "آي إن جي" الذي لديه نحو 8 ملايين متعامل خاص أنه واجه هجوما إلكترونيا مساء الأحد.

وذكر عبر موقعه "خلال الهجوم لحجب الخدمة، أُغرق موقع (آي إن جي) على الإنترنت بالبيانات، مما تسبب بحمل زائد على خوادمنا وضغط على خدمتانا البنكية عبر الإنترنت"، مضيفا أن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وتعرض "إيه بي إن أمرو" إلى هجوم مشابه، لكنه أفاد كذلك أنه استعاد خدماته.

وذكر في بيان أنه سيستمر "في مراقبة توفر (الخدمات البنكية عبر الإنترنت)، وبات متأهبا بدرجة إضافية منذ الهجمات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأما خدمات "رابوبنك"، ثاني أكبر مقرض في البلاد، فتعطلت صباح الاثنين.

وقالت الناطقة باسم "رابوبنك" مارغو فان ويجغردن: "تعرضنا إلى هجوم لحجب الخدمة منذ الساعة 09,10 (08:10 ت غ)، (صباح الاثنين) وليس بإمكان عملائنا الوصول، أو لديهم قدرة ضعيفة جدا على الوصول إلى الخدمات البنكية عبر الإنترنت".

وأضافت لوكالة فرانس برس "نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وتعطل كذلك موقع دائرة الإيرادات الهولندية، المسؤولة عن الإيرادات الحكومية سواء كانت على شكل ضرائب أو غيرها، لنحو عشر دقائق، الاثنين، إثر تعرضه إلى هجوم الكتروني، وفقا لما أفاد المتحدث باسمها أندريه كارلس.

وقال لوكالة فرانس برس: "تسير الأمور بشكل طبيعي ونحقق بالحادثة".