وقالت مجلة thegrocer المتخصصة في مبيعات محال البقالة في المملكة المتحدة إن متوسط سعر صحن الحمص في البلاد ارتفع من 1.14 جنيه إسترليني في بداية 2017 إلى 1.47 جنيها في نهاية العام.

وأرجع خبراء ارتفاع سعر الحمص إلى الانخفاض العالمي في المعروض من الحمص، فيما ألقى مصنعو الحمص باللائمة على متاجر التجزئة في ارتفاع الأسعار.

وتقول تنسيم باكهوس الخبيرة في شركة توريد مواد غذائية في بريطانيا إن أسعار نبات الحمص ارتفعت خلال 2017 ولا تزال كذلك.

وأضافت أن هناك طلبا كبيرا على هذه المادة الغذائية، لكن العرض الحالي لا يلبي ذلك، بسبب ضعف المحصول في الدول المنتجة على مدار الأشهر الـ12 الماضية.