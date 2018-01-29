وتخشى مصادر أمنية من اتساع دائرة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى، لاسيما بعد أن قطع المحتجون طرقات رئيسية عدة في بيروت، بينها أوتوستراد سليم سلام ورأس النبع ومار الياس.

وكان قد انتشر في وقت سابق شريط فيديو لباسيل الذي يتزعم أيضا التيار الحر، يشن فيه هجوما على بري، واصفاً إياه بالبلطجي.

وامتدت الاحتجاجات على الفيديو المسرب إلى كوت ديفوار، إذ نظم أنصار بري اعتصاما هناك وسلموا السفير اللبناني رسالة اعتراض على زيارة وزير الخارجية جبران باسيل، وهدد أحدهم بأن سيارة باسيل لن تخرج من المطار في حال وصلت إلى العاصمة أبيدجان.