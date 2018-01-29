لكن إبراهيموفيتش، الذي تحدثت تقارير عن احتمال انتقاله إلى لوس أنجليس جالاكسي الأميركي، لم يناقش هذا الأمر مع مدربه.

وأوضح مورينيو "إذا كانت هذه التقارير صحيحة وأراد زلاتان الانتقال إلى ناد آخر في المستقبل في بلد آخر، فأنني سأساعده وسأوفر له الأجواء لتحقيق رغبته".

ولعب "السلطان" (36 عاما)، الذي انضم إلى مان يونايتد في 2016، وسينتهي تعاقده صيف العام الجاري، بشكل محدود مع الفريق هذا الموسم ،بعدما تعرض لإصابة في أربطة الركبة العام الماضي.