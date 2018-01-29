وذكرت دائرة الثقافة، في بيان، الاثنين، أنها منحت صبحي الجائزة في دورتها الـ12 "تقديرا لتجربته الإبداعية الثرية، وتثمينا لدوره المشهود في تطوير وإغناء الحركة المسرحية العربية، خلال أكثر من 4 عقود، وعبر العديد من العروض المبدعة والراسخة في ذاكرة جمهور المسرح".

وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبد الله العويس بهذه المناسبة: "محمد صبحي رمز للفنان المسرحي المثقف والمستنير والجدير بالتقدير والاحترام، ولقد أثرى الوجدان العربي بروائعه المسرحية، ممثلا ومخرجا ومؤلفا، وعزز موقع الفن المسرحي ومكانة مبدعيه في المجتمع".

وأضاف "آمن صبحي بالدور التربوي والتعليمي للفن المسرحي وبمسؤولية الفنان تجاه مجتمعه، فلم يقصر جهوده على مجاله المهني، ووظف إمكانياته ورصيده الثقافي لطرح العديد من المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية، البناءة والهادفة".

ومن المقرر أن يتسلم صبحي الجائزة في افتتاح الدورة الـ 28 لمهرجان (أيام الشارقة المسرحية) التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 مارس.

يذكر أن الجائزة تأسست عام 2007 بهدف "دعم وتحفيز المبدعين المسرحيين العرب"، وتقدم كل عام في افتتاح مهرجان أيام الشارقة المسرحية في مارس.