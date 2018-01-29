وقال نواه بيترو، الباحث في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) والواقع خارج واشنطن، إن تداخل القمر الأزرق، مع الخسوف بينما يقع القمر في أقرب موضع للأرض ظاهرة سماوية ثلاثية لم تحدث منذ 1982.

وأضاف بيترو لرويترز "القمر الأزرق ليس نادرا جدا، لكنها مصادفة طيبة أن يتزامن مع الظاهرتين الأخريين".

وأكد بيترو أن الخسوف سيكون فرصة علمية للباحثين في هاواي الذين سيدرسون ما يحدث لسطح القمر عند انخفاض دراجة الحرارة سريعا من 100 درجة مئوية في ضوء الشمس إلى 153 درجة تحت الصفر في الظلام.

وأوضح أن سرعة انخفاض الحرارة يمكنها أن تكشف ما يتكون منه السطح مثل الصخور أو التراب.

وسيظهر القمر مكتملا يوم الأربعاء الساعة 8:27 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:27 بتوقيت غرينتش).

وعادة ما تحدث ظاهرة القمر الأزرق مرة كل عامين ونصف تقريبا. وكان أول بدر لهذا الشهر يوم الأول من يناير.

وسيكون القمر الأزرق عملاقا أيضا، وهي ظاهرة تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض أو قرب هذه النقطة.

وذكرت ناسا أن القمر العملاق يكون أكثر سطوعا عن المعتاد بنسبة 14 في المائة تقريبا.

وسيكون اقتراب القمر من الأرض، الأربعاء، هو الثاني في 2018 بعد حدوثه في الأول من يناير.

وسيستمر خسوف القمر، الذي يحدث عند مروره في ظل الأرض، 3 ساعات ونصف تقريبا.

وبحسب ناسا سيبدأ الخسوف الساعة 6:48 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:48 بتوقيت غرينتش)، ويصل إلى ذروته الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:29 بتوقيت غرينتش).

وسيكون من الممكن رؤية الخسوف الكلي من غربي الولايات المتحدة وكندا مرورا بالمحيط الهادي إلى أغلب أنحاء استراليا والصين بالإضافة إلى مناطق القطب الشمالي.

وسيعطي الخسوف القمر إحمرارا في ظاهرة تعرف بالقمر الدموي.