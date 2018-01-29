وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي من الرياض، "طالبنا المكونات الاجتماعية هناك (في عدن) بالتعاون مع الحكومة الشرعية والتركيز على المعركة ضد الميليشيات".

وكشف المالكي أن التحالف استهدف زورقا مفخخا انطلق من ميناء الحديدة الخاضع لميليشيات الحوثي الإيرانية، مشيرا إلى أن الميناء "تحول لنقطة انطلاق للتعدي على أمن المنطقة".

كما استهدف التحالف عناصر من الميليشيات الانقلابية حاولت التسلل عبر الحدود، وعربات تنقل أسلحة في الجانب اليمني من الحدود السعودية.

وأوضح كذلك أن التحالف ضبط أسلحة مهربة لميليشيات الحوثي الإيرانية، بينها صواريخ سام.

وأكد المالكي أن قوات الشرعية اليمنية تتقدم على جبهات البقع بمحافظة صعدة، وتعز، والجبهة الغربية من البيضاء.

العمليات الإنسانية

وعلى صعيد العمليات الإنسانية في اليمن، أكد المتحدث باسم التحالف أنها "مستمرة وتشمل الجميع دون تفرقة".

ومضى قائلا إن المنافذ اليمنية ستبقى مفتوحة لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية، بما فيها منفذ الخضراء القريب من محافظة صعدة.

كما أكد أن تحالف دعم الشرعية منح أكثر من 18 ألف تصريح لإدخال المساعدات إلى اليمن، منها 43 تصريحا لإدخال مساعدات عبر مطار صنعاء.

واستطرد "نتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات في اليمن".

ولفت إلى أن التحالف العربي سلم الحكومة الشرعية 27 طفلا كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية جندتهم بالقوة للقتال.