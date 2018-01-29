وقال الناطق باسم المفوض الأوروبي مارغاريتيس شيناس في المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية في بروكسل إن الاتحاد "مستعد للرد بسرعة وبشكل مناسب في حال تأثرت صادراته بإجراءات تقييدية من قبل الولايات المتحدة"، وفق وكالة "فرانس برس".

وجاءت تصريحات شيناس ردا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال في مقابلة تلفزيونية، الأحد، إن سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية مع بلاده "غير منصفة إطلاقا"، ملمحا إلى احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية ضد التكتل.

وأضاف شيناس "السياسة التجارية ليست لعبة يكون فيها رابحون وخاسرون. نحن هنا في الاتحاد الأوروبي، نؤمن بأن التجارة يمكن ويجب أن تكون مربحة للجميع".

وقال "نعتقد أيضا أن التجارة يجب أن تكون مفتوحة ومنصفة وترتكز على قواعد".

وفي مقابلة مع قناة "آي تي في" البريطانية، أكد ترامب أن "الاتحاد الأوروبي عامل الولايات المتحدة بطريقة غير منصفة إطلاقا".

وترامب الذي انتُخب بناء على برنامج ذات سياسات حمائية، يتهم بشكل منتظم الدول الأجنبية باتخاذ تدابير تجارية غير منصفة، من بينها الصين شريكة واشنطن التجارية الأساسية.