وذكرت وسائل إعلام عراقية أن رفع العقوبات جاء بعد أن حققت الغاية منها، وهي فرض السلطة الاتحادية على القطاع المصرفي في كردستان العراق.

وكان مجلس النواب قد صوت في أكتوبر الماضي على وقف التعاملات المالية مع كردستان، ضمن خطوات عديدة اتخذتها بغداد ردا على استفتاء انفصال الإقليم عن الحكومة الاتحادية العراقية.

واتخذت بغداد حينها أيضا قرارا بوقف تحويلات بالدولار والعملات الأجنبية إلى 4 مصارف أساسية في إقليم كردستان، في محاولة لإجبار الأخير على التراجع عن الاستفتاء.