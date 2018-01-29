وأكدت مصادر "سكاي" أن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين الناديين، مع اقتراب التوصل لاتفاق نهائي بشأن اللاعب الغابوني.

وكان النادي الألماني رفض عرضا سابقا بقيمة 70 مليون دولار، مع تأكيده أنه لن يتنازل عن القيمة التي حددها مقابل التخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وأشارت صحيفة "ذا صن" أن اللاعب الغابوني لم يحضر جلسة المحكمة الألمانية للإدلاء بشهادته بشأن واقعة حدوث انفجار بحافلة دورتموند قبيل مواجهة موناكو الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأصدر محامو اللاعب بيانا قالوا فيه إن طبيب دورتموند قدم شهادة تثبت إصابة اللاعب، وعدم قدرته على المثول أمام المحكمة، لكن مصادر ألمانية أشارت إلى أن القاضي الألماني "لم يقتنع بتلك الحجة".

ودفعت تلك المشكلات للاعب في دورتموند الصحافة الإنجليزية لتوقع رحيله الوشيك عن "القلعة الصفراء" صوب مدفعجية لندن.