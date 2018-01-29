وأوضح موسى لسكاي نيوز عربية أن من حصل على تزكيتهم لم يبادروا بتزكية أي من المرشحين الآخرين، مشيرا إلى أنه ناقش معهم أمر ترشحه.

وأكد أنه أجرى الكشف الطبي حسبما تتطلب الهيئة الوطنية للانتخابات، لكنه سيعلن برنامجه الانتخابي عقب قبول أوراق ترشحه، حسب قوله.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية بأسماء المرشحين الأربعاء المقبل.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.