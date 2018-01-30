وأوردت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية اليومية، مطلع الأسبوع، أن منظمة بحثية تمولها شركات ألمانية لإنتاج السيارات دعمت تجارب علمية تختبر تأثير ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز ينبعث مع عوادم السيارات، على البشر.

واستنكرت شركات "بي.إم.دبليو" و"دايملر" و"فولكسفاغن"، التجارب على الانبعاثات التي شملت قرود.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في مؤتمر صحفي دوري في برلين "هذه التجارب على القرود، أو حتى على البشر، غير مبررة أخلاقيا بأي شكل وتثير العديد من الأسئلة حول من يقف وراء هذه التجارب".

وقال "الهيئات الرقابية المشرفة على من أصدروا مثل هذه العقود تقع على عاتقها مسؤولية خاصة".



