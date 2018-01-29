وورد في بيان لوزارة الداخلية التركية، الاثنين، أن المشتبه فيهم، المتهمين بدعم وحدات حماية الشعب الكردية، احتجزوا على مدار الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، وصنفتها تنظيما إرهابيا.

وتواصل تركيا عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" منذ العشرين من يناير الجاري لإخلاء عفرين من مقاتلي وحدات الحماية الشعب.

وانتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود"، ومقرها باريس، الاعتقالات واصفة إياها باضطهاد من قبل الحكومة التركية.