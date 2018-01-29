وينتهي عقد بوفون الحالي أخر هذا الموسم، وسبق له القول إنه سيعتزل بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لكن منتخب بلاده لم يتأهل للبطولة.

وأكد بوفون أنه سيلتقي في وقت لاحق مع رئيس النادي أندريا أنييلي لبحث بعض الأمور الخاصة بمستقبله.

وفي برنامج للتلفزيون الرسمي الايطالي للاحتفال بعيد ميلاده 40، قال بوفون: "المستقبل أسهل مشكلة بالنسبة لي.. سألتقي مع أندريا أنييلي قريبا وأنا أسعى قبل كل شيء إلى اتحاذ القرار الصحيح".

وأضاف بوفون: "رئيس النادي يهتم كثيرا لأمري. ولذا فأنا أعتقد أنه وبمساعدته سنتخذ القرار المناسب لشخص في مثل سني وبالنظر إلى دوري المحتمل في المستقبل".

وألمح بوفون إلى أنه لا يسعى للتفوق على الرقم القياسي المسجل باسم باولو مالديني وهو المشاركة في 647 مبارة في "الكالتشيو".

وأردف بوفون: "لا أعتقد أنه يتعين على المرء تعجل الأمور بل عليه الرضا بما هو متاح.. حققت الكثير من الأرقام القياسية وإذا ما استمر هذا الرقم بحوزة باولو فسيسعدني ذلك لأنه يستحقه".

وشارك بوفون في 629 مباراة في "الكالتشيو" حتى الآن، وبهذا فإنه لن يتمكن من تحطيم الرقم القياسي لمالديني، حتى إن شارك في جميع مباريات الدوري حتى نهاية الموسم الحالي.