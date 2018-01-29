واحتفظ السويسري، 36 عاما، الأحد، بلقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، معززا رقمه القياسي في بطولات الغراند سلام بلقبه العشرين، لكن الإسباني الذي خسر أمامه في نهائي نسخة 2017 فقد 840 نقطة لانسحابه من ربع النهائي بداعي الإصابة.

ولم ينجح فيدرر في التربع على صدارة الترتيب منذ أكتوبر 2012، علما بأنه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأسابيع على صدارة الترتيب (302)، وأطول فترة من دون انقطاع (237 أسبوعا).

كما سيصبح فيدرر الأكبر سنا على قمة الترتيب منذ اعتماد نظام التصنيف عام 1973.

وحقق الكرواتي مارين شيليتش (29 عاما) أفضل مركز له في التصنيف العالمي بحلوله في المركز الثالث عقب وصوله إلى نهائي البطولة الأسترالية، فيما تراجع البلغاري غريغور ديميتروف من المركز الثالث إلى الرابع بعد خروجه من ربع النهائي أيضا.

ودخل البريطاني كايل إدموند والكوري الجنوبي تشونغ هيون قائمة اللاعبين الثلاثين الأوائل في العالم بعد تأهلهما إلى نصف النهائي في ملبورن، فحل الأول في المركز السادس والعشرين، والثاني في المركز التاسع والعشرين.