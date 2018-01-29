وأوضحت الشرطة الفرنسية أن الرجلين اللذين كانا في إجازة سقطا لمئات الأمتار في المنحدرات قبل أن يلقيا مصرعهما.

وأضافت أن الاثنين كانا ضمن مجموعة من ثلاثة بريطانيين وصلوا إلى بلدة شاموني مون بلان، ضمن مجموعة قررت قضاء إجازتها في التزلج.

وأشارت إلى أن الرجل الثالث أبلغ السلطات بالحادث، ووصلت إلى المكان خلال 10 دقائق لكن الرجلين فارقا الحياة.

ووقع حادث السقوط في طريق تزلج يلقى رواجا بين المتزلجين.