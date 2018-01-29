وقال مراسل سكاي نيوز عربية في القاهرة إن رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى سيتوجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إغلاقها، وذلك بعدما حصل على تزكية أكثر من 20 نائبا في البرلمان.

وفي حال تقدم موسى فعليا بأوراقه للترشح للرئاسة سيخوض كل من رئيس حزب الغد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاقتراع دون منافس آخر.

أما إذا لم يتقدم موسى أو غيره للترشح سيصبح الرئيس السيسي المرشح الوحيد للانتخابات، ليخوض الاقتراع منفردا، وينطبق عليه نص المادة الـ36 من قانون الانتخابات الرئاسية، وتقضي بإعلان فوزه في حال حصوله على 5 في المائة من إجمالي عدد الناخبين.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.