وفاز مارس بست جوائز غرامي، بينها أغنية العام عن أغنيته "ذاتس وات آي لايك"، وألبوم العام عن "24 كي ماجيك".

وقال مارس (32 عاما): "تلك الأغنيات لم تكتب إلا بالفرح وبالحب وهذا كل ما أردت أن أقدمه في هذا الألبوم.. رؤية الجميع يرقصون".

كما وجه مارس التحية لمنافسيه على جائزة ألبوم العام وهم جي زي وكيندرك لامار وتشايلدش غامبينو ولورد، وقال "شكرا لكم يا شباب على مباركة العالم بموسيقاكم".

ولم يخل الحفل من السياسة وإن كان بشكل ساخر، إذ تضمن مشهدا مسجلا هزليا لهيلاري كلينتون وجون ليجند وشير وكاردي بي وسنوب دوغ وهم يقرأون مقتطفات من كتاب (النار والغضب) الذي يتناول العام الأول للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وفازت أليسا كارا بجائزة أفضل فنان جديد. وتغلب المغني البريطاني إد شيران على كيشا وفاز بجائزتي غرامي عن ألبومه "ديفايد"، وأغنيته "ذا شيب أوف يو" لكنه لم يحضر الحفل.