واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة ترافقها جرافات ضخمة شرعت في هدم المنزلين.

ويقع المنزلان في منطقة "بئر عونة" ببلدة بيت جالا الملاصقة لبيت لحم.

وتقول وسائل إعلام فلسطينية إن هذه المنطقة تتعرض لحملة هدم ومضايقة ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية، بغية طرد السكان، وضم المنطقة للمستوطنات المجاورة.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية بـ"عدم حيازة التصاريح الخاصة بالبناء"، من أجل هدم منازل الفلسطينيين.

وتفيد أرقام مؤسسات فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية هدمت 206 منازل و205 منشآت في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال عام 2017.