وبحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.29 دولار للبرميل، بارتفاع 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

وتماسكت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت فوق 70 دولارا للبرميل، إذ انخفضت 8 سنتات إلى 70.44 دولار للبرميل.

ويتلقى النفط دعما من خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا. وتزامنت تخفيضات الإمدادات مع قوة الطلب في ظل متانة النمو الاقتصادي العالمي.

ودفعت التخفيضات، مصحوبة بنمو الطلب على الخام، أسعار النفط 60 بالمئة منذ منتصف 2017، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء العقود الآجلة توقعا لارتفاع الأسعار.

كما تلقى النفط دعما من تراجع الدولار، الذي خسر ما يزيد على ثلاثة بالمئة من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام الجاري.