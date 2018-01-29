وعندما سُئل عما إذا كان يُغرد وهو في السرير مُستخدما هاتفه المحمول، قال ترامب "حسنا، أحيانا وأنا في السرير، وربما أحيانا وأنا أتناول طعام الإفطار أو الغداء أو أيا ما كان، لكن بشكل عام، خلال الصباح الباكر أو المساء، فأنا مشغول جدا خلال اليوم".

وقال ترامب في مقابلة مع محطة (أي.تي.في) البريطانية، إنه يحظى بشعبية واسعة في المملكة المتحدة.

وعندما سُئل عن انتقاد بعض النساء له، قال إنه دعم المرأة وإن "نساء كثيرات يفهمن ذلك".

وقال إن النساء بشكل خاص أحببن دعمه فيما يتعلق بوجود جيش قوي، حيث إنهن يرغبن دائما في الشعور بالأمان في وطنهن.