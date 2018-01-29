ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر سوتشي في روسيا، الاثنين، للبحث في حل الأزمة السورية، في ظل مقاطعة الهيئة العليا للمفاوضات، أبرز القوى المعارضة، فضلا عن غالبية الفصائل الكردية التي امتنعت عن الحضور بسبب الهجوم التركي على منطقة عفرين الكردية شمالي سوريا.

ووفقا للمصادر سيدعو البيان الشعب السوري لتقرير مصيره عبر تصويت شعبي، إلى جانب الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا.

ويدعو البيان إلى عدم قبول أي تدخل خارجي في الشؤون السورية، وضرورة أن يختار السوريون نظامهم السياسي والاقتصادي دون تدخل.

ويشدد على أهمية أن تكون سوريا دولة غير طائفية، قائمة على المواطنة والتعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات.

أما اللافت في التسريبات، فكان في تأكيد البيان ضرورة استمرار مؤسسات الدولة وتحسين أدائها دون إشارة إلى إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية.

وأوضح البيان أن مهمة الجيش المقبلة هي حماية الشعب وحدود الدولة من التهديدات الخارجية والإرهاب.

وتحدث عن تشكيل لجنة دستورية بمشاركة الحكومة ووفد يمثل طيفا واسعا من المعارضة للتحضير لتعديل الدستور، دون أي إشارة إلى تغيير النظام السياسي أو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.