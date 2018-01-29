وانصبت كل الأضواء على صانع اللعب البرازيلي، المنضم مقابل 201 مليون دولار خلال الشهر الجاري، لكنه خرج في الشوط الثاني وشارك باكو ألكاسير على حسابه بعدما تأخر برشلونة بهدف أمام آلافيس في الدقيقة 23.

وشارك كوتينيو في الجانب الأيمن من الملعب وتعاون بشكل جيد مع زملائه، لكنه فشل في ترك بصمة مؤثرة في ظهوره الأول أساسيا في ملعب كامب نو.

وقال فالفيردي للصحفيين دفاعا عن كوتينيو: "اللاعبون ليسوا ماكينات يمكن وضعها فقط داخل المصنع وتبدأ في العمل مباشرة".

وتابع "أعتقد أنه لعب بشكل رائع وكان يطلب الحصول على الكرة ويملك مهارات مهمة (..) لعب قبل ذلك 20 دقيقة (أمام إسبانيول)، واليوم لعب لفترة أطول وهو يتأقلم بشكل تدريجي".

وحظي كوتينيو أيضا بدعم زميله السابق في ليفربول المهاجم لويس سواريز.

وقال سواريز: "يكون من الصعب دائما خوض المباراة الأولى في كامب نو بالدوري. لعب بشكل رائع جدا وحاول زيادة إيقاع اللقاء والفريق سعيد بما فعله".

وفاز برشلونة بعد خروج كوتينيو 2-1 بفضل هدفي سواريز وليونيل ميسي.