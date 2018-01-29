وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن ريال مدريد سيلعب أمام ليفانتي وريال سوسييداد، قبل استضافة العملاق الفرنسي يوم 14 فبراير.

من ناحية أخرى، سيخوض سان جرمان 4 لقاءات قبل مباراة ريال مدريد، إذ سيلعب أمام رين في بطولة كأس الدوري، ثم مع ليل في الدوري الفرنسي، ثم سوشو في كأس فرنسا، وأخيرا مع تولوز في منافسات الدوري أيضا.

خوض سان جرمان لـ360 دقيقة، مقابل 180 فقط لريال مدريد، ستعني أن على المدرب الإسباني يوناي إيميري استخدام نظام المداورة بين اللاعبين بشكل مثالي لتجنب الإصابات والوصول باللاعبين للجاهزية القصوى أمام ريال مدريد.

وسيستضيف العملاق المدريدي مباراة الذهاب على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، قبل أن يسافر إلى باريس لخوض مباراة الإياب يوم السادس من مارس.