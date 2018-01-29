ومن هذا الجبل، ربما بدأت كتابة فصل جديد في معارك التلال المشتعلة بين الجيش التركي وحلفائه من جماعات المعارضة السورية المسلحة من جهة، وبين المسلحين الأكراد من جهة أخرى.

أكدت وسائل إعلام تركية سيطرة الجيش التركي على جبل برصايا بعد معارك طاحنة، وجاء الحرص على التأكيد على خلفية أن هذا الجبل يحظى بأهمية استراتيجة كونه يطل على مدينة كيليس التركية، وعلى بلدة أعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.

ومن غرب عفرين إلى شرقها، مد الجيش التركي سيطرته على جبل قازقلي ليسجل بذلك نقطة إضافية في معركة التلال.

وامتدت محاور القتال إلى مناطق أخرى مثل راجو غربي عفرين، وجندريس جنوبها، فيما أحكمت القوات التركية سيطرتها على عدد من القرى والبلدات في مناطق عدة بعفرين.

ويبدو أن معركة عفرين دخلت طورا جديدا في اليوم التاسع، بعد مرحلة أولى اتسمت بالجمود وإخفاق الجيش التركي والجماعات السورية المسلحة الموالية له في تحقيق تقدم يذكر.