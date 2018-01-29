وقال شهود عيان إن الهجوم بدأ حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، واستمر تبادل إطلاق النار إلى ما بعد الفجر.

وفي البداية، اقتحم انتحاري مقر الوحدة المسؤولة عن تأمين الأكاديمية، ثم تبع ذلك إطلاق نار تسبب في مقتل جنديين، حسبما نقلت "أسوشيتد برس" نقلا عن دولت وزيري، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية.

وأضاف وزيري أن 5 مسلحين نفذوا الهجوم، قتل اثنان منهم خلال إطلاق النار، واعتقل ثالث.

وأغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤيدة إلى الأكاديمية، وسمحت فقط لسيارات الإسعاف بالمرور للتوجه إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات.

وبعد انتهاء "المعركة"، استعادت قوات الأمن سيطرتها على المنطقة.

وقال وزيري "القوات صادرت أيضا سترة انتحارية، وبندقية آلية من طراز إيه كيه - 47، وبعض الذخيرة".

وتابع: "الهجوم استهدف الوحدة العسكرية التي كانت تؤمن الأكاديمية، لا الأكاديمية نفسها. القوات لا تزال تبحث عن مهاجم آخر محتمل".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام على تفجير انتحاري لطالبان بواسطة سيارة إسعاف استهدف منطقة مكتظة في كابل، مما أدى إلى وقوع مئات القتلى والجرحى.

وسبق ذلك الاعتداء هجوم على فندق إنتركونتيننتال في 20 يناير، والاعتداء على مقر منظمة "سيف ذي تشيلدرن" في جلال آباد، الأربعاء.