ويطالب ترامب بفرض تطبيق القواعد التجارية بشكل أكثر صرامة، والأسبوع الماضي وقع قانونا يفرض تعريفات جمركية بنسبة 30 بالمئة على الألواح الشمسية التي يتم استيرادها، ضمن أول قيود تجارية تفرضها الإدارة الأميركية من جانب واحد في إطار برنامج أوسع للحماية التجارية.

وقال ترامب في مقابلة مع محطة "آي تي في" التلفزيونية البريطانية: "لدى مشكلات كثيرة مع الاتحاد الأوروبي قد تتحول إلى شيء ضخم جدا انطلاقا من وجهة نظر تجارية".

وأضاف: "لا نستطيع إدخال منتجاتنا. هذا أمر صعب جدا. ومع ذلك يرسلون منتجاتهم إلينا بلا ضرائب أو ضرائب ضعيفة جدا. إنه أمر غير عادل تماما".