وحسم الفريق الكتالوني نقاط مباراة ألافيس بفوز بنتيجة 2-1، وحمل هدف الانتصار توقيع ميسي من كرة ثابتة سكنت المقص الأيسر لشباك فيرناندو باتشيكو حارس الضيوف، في الدقيقة 84.

والهدف يحمل الرقم 21 الذي يسجله ميسي من ركلة ثابتة في الدوري الإسباني، متفوقا على رونالدو الذي سجل 20 هدفا في المسابقة ذاتها، حسب إحصاء "أوبتا".

ووفقا للشركة المختصة بالإحصاءات الرياضية، فإن ميسي أكثر لاعبي الدوري الإسباني تسجيلا للأهداف من الكرات الثابتة منذ بدأت "أوبتا" جمع معلوماتها في موسم 2003-2004.

يشار إلى أن لقاء ألافيس كان رقم 200 في مسيرة ميسي على ملعب "كامب نو"، سجل خلالها 211 هدفا وصنع 74 آخرين.

ويغرد برشلونة وحيدا في صدارة الليغا برصيد 57 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، واقترب الفريق الكتالوني خطوة أخرى نحو استعادة اللقب من غريمه التقليدي ريال مدريد، الرابع بـ 38 نقطة ومباراة مؤجلة.