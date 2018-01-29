وضبطت قوات الأمن نافالني في مسيرة احتجاجية، لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 18 مارس، وقوله إنها ستزور.

وقالت أولغا ميخيلوفا محامية نافالني لـ"رويترز" إن السلطات أفرجت عن موكلها دون توجيه اتهامات له، لكنه سيمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.

وفي حالة اتهامه بانتهاك قوانين تنظيم المظاهرات، فسوف يواجه نافالني عقوبة السجن لما يصل إلى 30 يوما.