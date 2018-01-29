وقالت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأحد، إن فتحي البس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير المعرض سلم الدعوة إلى مصر، خلال لقاء مع رئيس الهيئة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا في أرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة.

وقال البس "نفخر اليوم بتسليم الدعوة للدكتور هيثم الحاج علي مرة أخرى وبشكل رسمي لتكون مصر ضيف شرف معرض عمان للكتاب بوزنها الثقيل المعرفي والثقافي".

ونقلت رويترز عن البس قوله: "نتطلع إلى تعاون منذ الآن وحتى بداية المعرض في 26سبتمبر، لتحقيق برنامج عظيم يليق بهذه الشراكة العظيمة لمصر العربية في الأردن".

وتقام الدورة الثامنة عشرة لمعرض عمان الدولي للكتاب في الفترة من 26 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر.









