وأكد الحارس الدولي الإسباني سعادته مع "الشياطين الحُمر" في موسمه السابع مع الفريق، منذ قدومه من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال دي خيا في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز: "هذا هو موسمي السابع الآن في مانشستر يونايتد، سعيد حقا بهذه الفترة التي قضيتها هنا. وقد حدث الكثير كما تعلمون، في الغالب كل شيئ كان جيدا. لكن أنا سعيد جدا".

وأضاف الحارس صاحب الـ 27 عاما: "جئت إلى هنا طفلا، وأنا الآن رجل سواء داخل الميدان أو خارجه. إذا نظرنا إلى الوراء فقد كانت 7 سنوات رائعة".

وفشلت محاولات سابقة من ريال مدريد لضم دي خيا، كما أن مساعي النادي الملكي الأخيرة لتعزيز صفوف الفريق بحارس أتلتيك بلباو الإسباني المتألق كيبا أريزابالاغا باءت بالفشل.

ويبدو أن حارسي الفريق الملكي كيلور نافاس وكيكو كاسيا، لا يرقيان لطموح المدير الفني زين الدين زيدان، الساعي للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد ابتعاده مؤخرا، والحفاظ على دوري أبطال أوروبا.