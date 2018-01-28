واستهل فريق المدرب بيب غوارديولا المباراة بدون مهاجم في التشكيلة الأساسية واحتاج إلى ثماني دقائق ليتقدم عندما سدد ديبروين لاعب الوسط كرة من ركلة حرة من أسفل الحائط البشري لكارديف الذي قفز في محاولة لإيقاف كرة متوقعة.

وظن برناردو سيلفا أنه أحرز هدفا رائعا هو الثاني للفريق الضيف من مدى بعيد، لكن الحكم احتسب تسللا على ليروي ساني، في قرار مثير للجدل تسبب في مناقشات ساخنة بين غوارديولا والحكم الرابع.

ولم تكن سيطرة سيتي محل شك وصنع سيلفا الهدف الثاني بتمريرة عرضية متقنة إلى سترلينغ غير المراقب الذي حول الكرة بضربة رأس داخل المرمى، في الدقيقة 37، وهو هدفه 19 هذا الموسم في جميع المسابقات.

وأوشك كارديف أن يهز شباك منافسه في مناسبتين في الشوط الثاني، عبر كينيث زوهوري وجونيور هويلت لكن سيتي بدا واثقا وأهدر سترلينغو سيلفا فرصتين.

واضطر دانيلو مدافع سيتي الحارس نيل اثريدج إلى إبعاد كرةبطريقة رائعة قبل أن تسوء الأمور لكارديف بطرد جو بينيت لحصوله على إنذارين.