وانهزم شيليتش المصنف سادسا، والذي أعد نفسه لخوض المباراة في أجواء حارة، أمام فيدرر في خمس مجموعات، بواقع 6-2 و6-7 و6-3 و3-6و6-1 في مباراة استغرقت ثلاث ساعات وثلاث دقائق.

وتمكن فيدرر ، الذي تدرب في ملعب مغلق قبل بدء المباراة، من حسم المجموعة الأولى لصالحه في 24 دقيقة فقط، قبل أن يكافح شيليتش للعودة لأجواء المباراة مرة أخرى.

وذكر شيليتش، بطل أميركا المفتوحة سابقا "لعبت كل مبارياتي في البطولة في ملعب مفتوح وتأهبت لخوض مباراة النهائي على ملعب مفتوح وفي أجواء حارة ودرجة حرارة تصل إلى 38 درجة.

وأضاف شيليتش "كان النهائي هو المرة الأولى التي ألعب فيها تحت سقف مغلق في البطولة.. يجب أن أقول إن الأمور كانت ستختلف لولا هذا القرار".

وعادة ما يكون سقف الملعب مفتوحا في المواجهات الكبيرة في ملبورن بارك، إلا في حالة الظروف الجوية القاسية عندما تتخطى درجة الحرارة 40 درجة مئوية أو عند تجاوز الرطوبة المعدلات الطبيعية المحتملة.

وانضم عدد من لاعبي التنس الحاليين والسابقين لمنتقدي إغلاق ملعب المباراة ومنهم الأسترالي بات كاش، الفائز السابق بلقب ويمبلدون، قائلين إن القرار يصب في مصلحة فيدرر البالغ من العمر 36 عاما.